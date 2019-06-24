Rejimi ve destekçileri son 2 ayda İdlib'de 487 sivili öldürdü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-23 Haziran arasında gerçekleştirdiği saldırılarda 487 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 495 sivilin yaralandığını bildirdi.

SNHR raporunda, Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırılarının sürdüğü anımsatıldı.

Ağın raporunda, rejim güçleri ve Rusya'nın saldırılarında 26 Nisan-23 Haziran arasında 118'i çocuk, 92'si kadın toplam 487 sivilin hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

Raporda, söz konusu dönemde çoğu kadın ve çocuktan oluşan bin 495 sivilin yaralandığı ifade edildi.

En çok bombalanan sivil yerleşimler

AA muhabirlerinin derlediği bilgiye göre, Esed rejimi ve destekçileri 26 Nisan-23 Haziran arasında İdlib'in güney kırsalı, Hama ilinin kuzey kırsalı ve Lazkiye ili kırsalında çok sayıda yerleşime hava ve kara saldırıları düzenledi.

Buna göre rejim ve destekçilerinin söz konusu sürede en çok hedef aldığı noktalar şöyle:

İdlib: Kefrenbil, Serakib, Maaratinuman ve Han Şeyhun ilçeleri, Tamaniye, Kensafra ve Bıdama beldeleri ile Habit, Cuzef, Kefer Battih, Sfuhen,İblin, Ureynibe, Marand, Han Es Sübül, Marzita, El Mastume, Hiş, Marrethırme, Binin, El Erbain, Has, Bara İhsam, Babulin, Kirısaa ve Kefer Sicne köyleri.

Hama: Kefer Zita ve Latamine ilçeleri, Arbain beldesi ile Rekaya, Hısraya, Tel Meleh, Cubbeyn, Zekat ve Huveyz köyleri.

Lazkiye: Kebine ve Maraan köyleri

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Kaynak: AA