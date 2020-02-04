04.02.2020 12:15 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:15

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dün Lavrov'a 'rejim saldırganlığını durdurmalı' mesajını verdim.Amacımız Astana ve Soçi süreçlerini canlı tutmak ve çözüme gitmek. Bizim gözlem noktalarımızın amacı ihlalleri gözetlemek. Biz her faaliyetimizde bir dost ateşi olmasın diye bildirimlerde bulunuyoruz. 'Rejimi tutamıyoruz' gibi bahaneleri kabul etmiyoruz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA