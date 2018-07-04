Rejimi Protesto İçin, İsveç'ten İran'a Yürüyor

İSVEÇ'te yaşayan İran uyruklu Kamran Ghaderi (47), rejimi protesto etmek için İran'a yürüyor. 1 yıl önce başlattığı yürüyüşünde Sivas'a ulaşan Ghaderi, 3 ay sonra İran sınırına ulaşarak yürüyüşünü sonlandırmayı planlıyor.

33 yıl önce yaşadığı sıkıntılardan dolayı ailesi ile birlikte İran'dan İsveç'e göç eden evli, bedensel engelli öğretmeni Kamran Ghaderi, İran'daki rejimi protesto etmek için bir yıl önce İsveç'ten yürüyüşe geçti. Birçok ülkeyi yürüyerek geçen Ghaderi, Sivas'a ulaştı. Üç tekerlekli el arabasına astığı İran Krallığına ait bayrakla yürüyen Ghaderi, tüm ihtiyaçlarını bu araçta taşıdıklarıyla sağlıyor. Telefonundan da sürekli canlı yayın yapan Kamran, enerji ihtiyacını da yanında taşıdığı güneş enerji panelleriyle karşılıyor. Günlük 8-9 saat yürüyen Ghaderi, geceleri ise yanında taşıdığı çadırı akaryakıt istasyonlarına kurarak konaklıyor. Ghaderi, 3 ay sonra İran sınırına kadar ulaşarak yürüyüşünü sonlandırmayı planlıyor.

Yolculuğu boyunca bir sıkıntı yaşamadığını Ghaderi, "İsveç'ten yürüyüşe geçtim. İran'a yürüyorum. Şimdi Sivas'tayım. İran'daki rejimi protesto için yürüyorum. Şimdiye kadar Polonya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya, İtalya, Yunanistan'ı geçtim. Edirne üzerinden, İstanbul, Ankara ve şimdi Sivas'tayım. 12 aydır yürüyorum. Çadırla, petrol istasyonlarında kalıyorum. Marketlerden, restoranlardan yemek alıyorum. Türkiye güzel, Türkiye'de insan çok güzel" dedi.

- Sivas