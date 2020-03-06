"Rejime ait 2 top, 2 ÇNRA imha edildi, 21 Rejim askeri etkisiz hale getirildi"
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"Rejime ait 2 top, 2 ÇNRA imha edildi, 21 Rejim askeri etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatında Rejime ait 2 top, 2 ÇNRA'nin imha edildiğini ve 21 Rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

06.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:00

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatında Rejime ait 2 top, 2 ÇNRA'nin imha edildiğini ve 21 Rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahar Kalkanı Harekatında 5 Mart tarihinde kahraman silah arkadaşımızın şehit edilmesini müteakip SİHA ile 16.00 civarında icra edilen atışlarla Rejime ait 2 top ve 2 ÇNRA imha edilmiş, 21 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiş, şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır."

(İHA)

Kaynak: İHA

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