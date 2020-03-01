Rejimden Halep'e saldırı: 5 ölü, 6 yaralı

01.03.2020 18:33 | Son Güncelleme: 01.03.2020 18:34

SURİYE'de rejimin, Halep'in batısındaki Kafr köyüne saldırısında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Saldırıdan sonra Kafr köyünde arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Halep'in batısındaki köyde, ilk belirlemelere göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Enkaz altından arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: DHA