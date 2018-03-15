Rejim Yanlısı Gruplar ABD Destekli El Tanif Kampına Saldırdı

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye'de rejim yanlısı grupların ülkenin güneydoğusunda yer alan ve ABD destekli muhalif grupların elinde bulunan El Tanif kampına top atışlarıyla saldırı düzenlediğini bildirdi.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Ryan Dillon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın dün yaşandığını ve atılan top mermilerinin hedefinde El Tanif kampının kuzeyinde devriye gezen koalisyon konvoyunun olduğunu belirtti.

Dillon, "13 Mart 2018'de Suriye rejimi yanlısı kuvvetlerin dolaylı atışları, 55 kilometrelik ayrışma halkasının içerisindeki El Tanif Garnizonunun 40 kilometre kuzeyine isabet etti. Top mermileri koalisyon ortaklarının 2 kilometre yakınına düştü." dedi.

Konuyla ilgili Rusya ile kullandıkları ayrışma kanalı üzerinden iletişime geçtiklerini kaydeden Ryan Dillon, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını ifade etti.

Rejim yanlısı grupların 10'dan fazla atış yaptığını belirten Dillon, "Olay sırasında ortaklarımıza koalisyon mensupları da eşlik ediyordu." ifadelerini kullandı.

El Tanif kampı daha önce de rejim yanlısı gruplar tarafından hedef alınmış, koalisyon hava saldırıları ile karşılık vermişti.