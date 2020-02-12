Rejim ve Rus uçakları Halep'te sivilleri vurdu: 4 ölü

12.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:24

Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının Halep'in Kefr Amma köyüne düzenlediği hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti.



Suriye'de Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları Halep'in batısındaki Kefr Amma köyündeki yerleşim bölgelerine iki hava saldırısı düzenledi. Halep'teki sivil savunma yetkilileri saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 sivilin de yaralandığını açıkladı. Saldırı nedeniyle 2 evin tamamen yıkıldığı ifade edildi. - HALEP

Kaynak: İHA