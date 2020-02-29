Rejim unsurları vuruluyor
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Rejim unsurları vuruluyor

Suriye'nin kuzeybatısında, Sarakib çevresine bulunan Esad rejimine ait yerler vuruluyor.

29.02.2020 15:23 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:23
Rejim unsurları vuruluyor

'nin kuzeybatısında, Sarakib çevresine bulunan Esad rejimine ait yerler vuruluyor.


Suriye'de ve Sarakib yakınlarında bulunan Esad rejimine ait noktalar Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından vuruluyor. Operasyonda rejime ait mühimmat ve askeri araçlar imha ediliyor. Operasyonlarda 8 tank, 4 zırhlı araç, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın da imha edildiği açıklandı. - İDLİB

Kaynak: İHA

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