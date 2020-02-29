Rejim unsurları vuruluyor

29.02.2020 15:23 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:23

Suriye'nin kuzeybatısında, Sarakib çevresine bulunan Esad rejimine ait yerler vuruluyor.



Suriye'de İdlib ve Sarakib yakınlarında bulunan Esad rejimine ait noktalar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından vuruluyor. Operasyonda rejime ait mühimmat ve askeri araçlar imha ediliyor. Operasyonlarda 8 tank, 4 zırhlı araç, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın da imha edildiği açıklandı. - İDLİB

Kaynak: İHA