Rejim uçakları Serakib'i vurdu: 7 ölü, 20 yaralı
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Rejim uçakları Serakib'i vurdu: 7 ölü, 20 yaralı

Esad rejimine ait uçaklar İdlib'in doğu kırsalındaki Serakib kasabasına düzenlediği saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil de yaralandı.

21.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:10
Rejim uçakları Serakib'i vurdu: 7 ölü, 20 yaralı

Esad rejimine ait uçaklar 'in doğu kırsalındaki kasabasına düzenlediği saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil de yaralandı.

'de Esad rejimine ait uçaklar İdlib'in doğu kırsalındaki Serakib kasabasına 3 füzeyle hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiği, 20 sivilin de yaralandığı öğrenildi. Yerel kaynaklara göre saldırı, Serakib'de sivillerin kaldığı mahalleleri hedef olarak aldı.

Sivil Savunma ekipleri, olay yerinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bazı yaralıların kritik durumda olması nedeniyle müdahalede bulundu. Ekipler, daha sonra yaralıları acil bir şekilde çevredeki hastaneye kaldırdı. Saldırı sonucu bölgede büyük maddi hasar meydana geldi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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