Rejim uçakları İdlib'te sanayi bölgesini vurdu: 7 ölü, 20 yaralı

15.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:20

Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'te sanayi bölgesini hedef aldığı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Suriye'de Esad rejimi, İdlib kentinde Rusya ve Türkiye'nin girişimleriyle sağlanan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Esad rejimine ait savaş uçakları İdlib'te sanayi bölgesini hedef aldı. Sadırda ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Sivil savunma ekipleri olay yerine sevk edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA