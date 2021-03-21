HATAY Rejim uçakları akaryakıt istasyonlarını hedef aldı

Rejim uçakları akaryakıt istasyonlarını hedef aldı

SURİYE'nin İdlib kentine yakın mesafede kırsal alanda bulunan yakıt istasyonları, rejim uçaklarınca vuruldu. Bombardıman, Türkiye sınırından da duyuldu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Bükülmez köyü karşısında Suriye tarafında yer alan Kah köyü kırsalı ile Bab el-Hava sınır kapısı ve Sarmada Karayoluna yakın bölgelerdeki akaryakıt istasyonları, rejim uçaklarınca bombalandı. Öğle saatlerinde başlayan bombardıman, Reyhanlı ilçesinden de duyuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU