Rejim hedefleri böyle vuruldu
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Rejim hedefleri böyle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.

01.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:26
Rejim hedefleri böyle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, 'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanı , 27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıyla sürdürüldüğünü ve bugüne kadar bir İHA, 8 helikopter, 103 tank, 19 zırhlı personel taşıyıcı, 72 Top/Obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi, 15 tanksavar/havan, 56 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu ve 2 bin 212 rejim askeri ve unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıklarken, bakanlıktan, tespit edilen rejim hedeflerinin imha edildiği yeni görüntüler paylaşıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA


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: Rejim hedefleri böyle vuruldu
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