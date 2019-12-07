Rejim güçleri İdlib'i bombaladı: 20 ölü, 50 yaralı
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Rejim güçleri İdlib'i bombaladı: 20 ölü, 50 yaralı

Suriye rejim güçlerinin İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 8'i çocuk, 20 sivil hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

07.12.2019 20:22 | Son Güncelleme: 07.12.2019 20:22
Rejim güçleri İdlib'i bombaladı: 20 ölü, 50 yaralı

rejim güçlerinin 'e düzenlediği hava saldırılarında 8'i çocuk, 20 sivil hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

Suriye rejim güçleri İdlib'te 2 pazaryeri de dahil olmak üzere birçok yerleşim noktasına hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 8'i çocuk, 20 sivil hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı. Bölgede hava saldırılarının devam ettiği ve ölü sayısının artabileceği bildirildi.


Kaynak: DHA
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