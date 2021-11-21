Rejim destekçisi Rusya, İdlib'i Su-34'ler ile vurmuş

Uzmanlar, Rus savaş uçaklarının Suriye'nin İdlib kentinde sivillerin yaşadığı bölgelere yaptığı hava saldırılarında Su-34 tipi savaş uçaklarını kullandığını açıkladı.

Rus savaş uçakları, Suriye'nin İdlib kentinde sivillerin yaşadığı bölgelere hava saldırıları yapmıştı. Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre Rus savaş uçakları İdlib'de Maar Baliyah ve Dalluzah bölgelerine 8 hava saldırısı düzenledi. Bölge kaynaklarından edinilen bilgiye göre saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenilirken, Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) Suriye'de rejim güçleri ve Rusya'nın 26 Nisan-19 Ağustos tarihleri arasında İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında en az 843 sivilin öldüğünü duyurdu.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ayrıca İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bulunan Ablin'in kuzeyine Rus savaş uçaklarının 4 hava saldırısı yaptığı, içlerinde çocukların da bulunduğu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı belirtildi. Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre ise, saldırının Rusya'ya ait Su-34 tipi savaş uçakları tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi. Bölge kaynakları, Rusya ile rejim güçlerinin son zamanlarda İdlib'e yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını, 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılara devam ettiğini ifade etti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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