Rejim askerlerinin cenaze töreninde Esad ve İran karşıtı gösteri
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Rejim askerlerinin cenaze töreninde Esad ve İran karşıtı gösteri

Suriye'nin Dera kentinde saldırıda ölen rejim askerlerinin cenaze töreninde Esad, Hizbullah ve İran karşıtı gösteri düzenlendi.

Rejim askerlerinin cenaze töreninde Esad ve İran karşıtı gösteri
21.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:50

Suriye'nin Dera kentinde saldırıda ölen rejim askerlerinin cenaze töreninde Esad, Hizbullah ve İran karşıtı gösteri düzenlendi.

Suriye'nin Dera kentinde dün gerçekleştirilen saldırıda ölen rejim askerleri için cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni, Beşar Esad, Hizbullah ve İran karşıtı gösterilere dönüştü. Cenaze töreninde toplanan halk, saldırıdan sorumlu tuttukları Hizbullah ve İran'ın Suriye'den çıkarılmalarını talep etti. Halk, "Ey Esad Suriye senden büyük", "İran ve Hizbullah Suriye'den derhal çıkın" şeklinde sloganlar attı.

Dün Dera kentinde gerçekleştirilen saldırıda en 9 Esad rejimi askeri ölmüştü. - DERA

Kaynak: İHA

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