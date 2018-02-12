Reis-i Cumhur Çayda Hazır, Kahvede" Pankartını Gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esnafa Ziyaret

Ankara İskitler'de bir esnafın "Kadere selam, yola devam. Sayın Reis-i Cumhur çayda hazır, kahvede. Devlet ebet müddet" yazılı pankartını gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafı çat kapı ziyaret etti. İskitler esnafı, Zeytin Dalı Harekatı'na verdikleri desteği dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İskitler'de bir esnafın "Kadere selam yola devam. Sayın Reis-i Cumhur çayda hazır kahvede. Devlet ebet müddet" yazılı pankartını görünce sanayi esnafını çat kapı ziyaret ederek sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde esnafın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Lastikçi olan Mustafa Ablasız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin şunları söyledi:

"Memleketin yoğun zamanında bizlere kıymetli zamanını ayırdı ve dostane bir şekilde sohbet ettik. Kendisini çok seviyoruz. Böyle bir Cumhurbaşkanımız olduğu için çok gurur duyuyoruz. Yakınlığı, ilgiyi Cumhurbaşkanımızdan gördük. Daha önce de ziyaretlerde bulunmuştu."

Esnaf Erdal Mutlu ise, "Kadere selam, yola devam. Devlet ebet müddet" yazılı bir pankart hazırladıklarını belirterek, "Bu kelimeler çok önemli, anahtar kelimeler. Bizim önümüz açık. Bizim evimizde düğün, onların evinde matem var. Zor, kolay değil ama bu millet reisin arkasındadır. Afrin meselesini konuştuk. Halkımız da Afrin'e gönüllü olduğunun tescilini yaptı. Afrin için herkes gönüllü. Bu halk Reis-i Cumhur'un arkasında. Cumhurbaşkanımız, Afrin konusunda çalışmaların devam ettiğini, Afrin'in alınacağını söyledi. Karşı tarafın korkusu da bundan. Afrin ile kalmayacağını anlıyorlar" dedi.

Bir diğer esnaf Bülent Candoğan ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoldan geçtiği sırada el salladıklarını, bunun üzerine kendilerini ziyaret ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini kırmadığını ve ziyareti ile onurlandırdığı söyleyen Candoğan, "Genel olarak arkadaşlarımız kendisiyle merhabalaşmak istediler. Ricası olan arkadaşlar kendilerine ilettiler. Özellikle terör olaylarının son bulması için kendilerinin destekçisi olduğumuzu söyledik. En kısa sürede bitmesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da sürekli mücadele ettiklerini söyledi ve biz de millet olarak yanında olduğumuzu ilettik" ifadelerini kullandı. - ANKARA