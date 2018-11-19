Reis Döner Açılışında İzdiham

İstanbul'da açılışı yapılan dönercide izdiham oluştu. Vatandaşlar bedava döner almak için uzun kuyruklar oluşturup birbirleriyle yarıştı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yeni şubesinin açılışını yapan 'Reis Döner' isimli döner salonunda izdiham yaşandı. İşletmeciliğini Yusuf Uludaş Demir ve ilker Erdem Şindi'nin yaptığı iş yerinin açılışında dönerin bedava dağıtıldığını duyan vatandaşlar, 'Reis Döner'den tatmak isteyince izdihama neden oldular.

İş yerinin açılışına katılan Reis Döner Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mercan, Ümraniye ilçesinde 37'nci şubelerinin açılmasının sevincini yaşadıklarını ifade ederek,"çok yakın zamanda altı yeni şubemiz daha açılacak. Şuan tadilat aşamasında. Sadece İstanbul'da değil Anadolu'nun birçok bölgesinde de olacak. Franchise sistemi ile yatırımcı arkadaşlara çok ciddi anlamda kolaylıklar sağlıyoruz "dedi.

İşletme kurucu ortaklarından ilker Erdem Şindi ise, gösterilen ilgiden dolayı memnun olduklarını ifade ederek, "37 şubesi ile özel soslu lavaş ekmeği arasına konulan Reis dönerini halkımızın ayağına getirdik. Halkımızı alışılmışın dışında farklı bir lezzetle buluşturduk. Ümraniye'li vatandaşlarımız ilk günden itibaren iş yerimize yoğun ilgi gösterdiler. Halkımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tüm halkımızı bu lezzeti tatmaları için Çetin Emeç Parkı yanında ki iş yerimize bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL