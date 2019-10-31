Reina saldırına ilişkin yargılama başladı

Reina saldırına ilişkin yargılama başladı

Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi yapılan saldırıya ilişkin 57 sanığın yargılandığı davanın 13'üncü celsesi görülmeye başlandı.

31.10.2019 10:40
Reina saldırına ilişkin yargılama başladı

Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi yapılan saldırıya ilişkin 57 sanığın yargılandığı davanın 13'üncü celsesi görülmeye başlandı.

Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi yapılan saldırıya ilişkin 57 sanığın yargılandığı davanın 13'üncü celsesi görülmeye başlandı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmaya 5'i tutuklu 8 sanık katıldı.

Duruşma avukatların taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

(Murat Delice - İrem Demir/İHA)

Kaynak: İHA
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