Reina katliamı davasında bir tahliye
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Reina katliamı davasında bir tahliye

ORTAKÖY'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 19'u tutuklu 60 sanıklı davada, karar bir sonraki duruşmaya kaldı.

Reina katliamı davasında bir tahliye
19.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:56
ORTAKÖY'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 19'u tutuklu 60 sanıklı davada, karar bir sonraki duruşmaya kaldı. Saldırıyı gerçekleştiren sanık Abdulkadir Masharipov,'un da arasında 17 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilen duruşmada, bir sanığın tahliyesine karar verildi. Duruşma, bir sonraki celse son savunmaların alınacağı uyarısı yapılarak 7 Eylül'e bırakıldı. Duruşma, Silivri'de görülecek.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov'un da aralarında bulunduğu bazı sanıklar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tahliye edildikten sonra Göç İdaresi Müdürlüğü'nde tutulan Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva ve Masharipov'un birlikte yaşadığı Tene Trore çocukları ile duruşmaya geldiler.

"PANDEMİ NEDENİYLE SAVUNMA HAZIRLAYAMADIK"Mahkeme Başkanı Ersin Öztürk'ün, savcının mütalaasını Ocak ayında verdiğini hatırlatarak dosyayı karara çıkartmayı düşündüklerini söylemesi üzerine söz alan bazı sanık avukatları pandemi nedeniyle cezaevine gidip müvekkilleriyle görüşemediklerini, bu nedenle mütalaaya karşı savunmalarını hazırlayamadıklarını belirterek süre talebinde bulundular. Bir sanık avukatı ise duruşmanın pandemi sonuna ertelenmesini istedi.SAVUNMA YAPMADISavcının mütalaasına ilişkin son savunması sorulan sanık Abdulkadir Masharipov, "Söyleyeceğim bir şey yok" dedi."HİÇBİR SUÇA KARIŞMADIK"Sanık Abdulkadir Masharipov'un eşi sanık Zarina Nurullayeva, "Bizi bir sene önce serbest bıraktılar. Bizi Göç İdaresi'ne götürdüler. Orada yine bir sene tutuklu olduk. Önceleri yurt dışına çıkış yasağınız var, deniyordu. Bir yıl kaldık. Sonra hastaneye götürdüler. Orada polisler bekledi. Sonra bizi yine Göç İdaresi'ne götürdüler. Biz gerçekten tahliye olmadık ki...Hiçbir suça karışmadık. Biz gerçekten tahliye olmak istiyoruz. Hiçbir adalet görmedik" dedi.  "ÇOCUĞUMU HAPİSTE DÜNYAYA GETİRDİM"Sanık Abdulkadir Masharipov'un birlikte yaşadığı sanık Tene Trore ise "İstediğim tek şey bu dosyanın bir an evvel sonuçlanması. Çünkü üç yıldan fazla bir süredir devam ediyor. İki yılımı hapiste geçirdim. Çocuğum oldu. Çocuğumu hapiste dünyaya getirdim. Bir an önce bu davanın bitmesini istiyorum" dedi. Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva duruşmaya kızı ile,   Mashaipov'un birlikte yaşadığı Tene Trore duruşmaya cezaevinde doğurduğunu söylediği oğlu ile katıldı. Her iki çocuk da duruşma boyunca annelerinin yanında sanık sandalyesinde bekledi. Çocukların zaman zaman yüksek sesle konuşmaları ve sanıklara ayrılan bölümde dolaşmaları üzerine mahkeme başkanı savunmalarını yapan Nurullayeva ve Trore duruşma bitmeden gidebeileceğini söyledi. Bunun üzerine Nurullayeva ve Trore çocukları ile duruşma salonundan ayrıldı.  BiR SANIĞA TAHLİYEMahkeme heyeti, sanıklardan Abdulkadir Masharipov, İlyas Mamaşaripov'un da arasında bulunduğu 17 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Heyet, sanık Abulaiti Halike'nin suç delillerinin büyük oranda toplanmış olması, delilleri karatma ihtimalinin olmaması, sabit ikematgah sahibi oluşu, kaçma ihtimalinin olmaması nedeniyle tahliyesine karar verdi. Mahkeme, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin ise kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, pandemi sürecinin devam etmesi dikkate alınarak ve bir kısım avukatlarının yeteri kadar görüşemedikleri bu nedenle savunmalarını hazırlayamadıklarını ve yüz yüzelik ilkesi gereğince huzura getirme talebinde bulunduklarınıbelirterek,  "Bu süreşte hastalığın bulaşma vasfının yüksek olduğunu, duruşma tarihinde pandemi riskinin azalması durumunda duruşma salonuna getirilmelerini karara aldı. Kararda, pandeminin devamı halinde genel sağlık ilkesinin savunma hakkından daha önemli olduğu dikkate alınarak SEGBİS üzerinden son savunmaların alınmasına ve son savunmaların ve son sözlerin alınacağı uyarısında bulunuldu. Sanık Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva ve Masharipov'un birlikte yaşadığı Tene Trore'nin savunmaları alınmış olduğundan bir sonraki duruşmada hazır bulundurulmasına yer olmadığına da hükmetti.

Duruşma, 7 Eylül'de Silivri'de yapılmak üzere ertelendi.  DURUŞMA KARAR AŞAMASINDA

Duruşmada, 27 Ocak tarihinde savcı mütalaasını açıklamıştı. Mütalaada, saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un DEAŞ'ın emir ve talimatlarıyla 1 Ocak 2017'de, saat 01.15 sıralarında Reina'da kaleşnikof otomatik silahla eylemi gerçekleştirdiği belirtilerek "39 kişiyi kasten öldürme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti. Sanık Masharipov hakkında ayrıca "79 kişiyi öldürmeye teşebbüs" ve 6136 sayılı ateşli silahlar kanuna muhalefet suçundan bin 28 yıldan bin 583 yıla kadar hapsi talep edilmşti. Sanık İlyas Mamaşaripov'a ise sanık Masharipov'un 6136 sayılı kanuna muhalefet dışındaki suçlarına yardım etmek suçundan 632 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva ile Masharipov'un birlikte yaşadığı sanık Tene Traore için  "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5'er yıldan 15'er yıla kadar hapsi istenmişti. Diğer sanıklar hakkında ise için 7,5 yıldan 18 yıla kadar hapis istenirken, 11 sanık için beraat istenmişti. Sanık İrfan Taşkan hakkındaki dosyanın ise ayrılması talep edilmişti.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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