Reina Katliamı Davası'nda Hakimden Tepki: Duruşmayı Kapalı Yaptık Hiçbir Şey Anlatmadı

ORTAKÖY'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 58 sanık hakkında açılan davada, Abdulkadir Masharipov'un savunmasını yapmasıyla sanık savunmaları tamamlanmış oldu. Kapalı yapılan duruşmayı açan mahkeme başkanı, Abdulkadir Masharipov'u kastederek, "Duruşmayı kapalı yaptık, hiçbir şey anlatmadı. Mahkeme heyetiyle dalga geçmeyin. Biz de bir şey anlatacak, olayı anlatacak sandık. Anlatmayacaksa duruşma açık olsa ne olacak..." diyerek tepki gösterdi.

TANIKLAR DİNLENDİ

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de Cezaevi'nin karşısında bulunan binada yapılan davada Abdulkadir Masharipov yaklaşık 3 saat ifade verdi. Masharipov'un savunmasını tamamlamasının ardından kapalı görülen duruşmasında 3 kişi de tanık sıfatıyla dinlendi.

HAKİM: DALGA GEÇMEYİN

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, ara karar alarak kapalı olarak yapılan duruşmayı açtı. Mahkeme Başkanı duruşmayı açtıktan sonra Abdulkadir Masharipov'u kastederek, "Duruşmayı kapalı yaptık, hiçbir şey anlatmadı. Mahkeme heyetiyle dalga geçmeyin. Biz de bir şey anlatacak, olayı anlatacak sandık. Anlatmayacaksa duruşma açık olsa ne olacak..." diyerek tepki gösterdi. Duruşmada daha sonra sanıkların ve avukatların talepleri alındı. Mahkeme Başkanı, tekrar söz verdiği Abdulkadir Masharipov'a "Bir şey anlatmadın, var mı söyleyeceğin bir şey?" diye sordu. Abdulkadir Masharipov ise "Yok" diye cevap verdi. Söz alan diğer sanıklar da tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi. - İstanbul

Kaynak: DHA