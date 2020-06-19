Reina davasında yargılamaya devam edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Reina davasında yargılamaya devam edildi

Reina adlı gece kulübüne 2017 yılbaşı gecesi yapılan saldırıda 39 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 57 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Reina davasında yargılamaya devam edildi
19.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:52

Reina adlı gece kulübüne 2017 yılbaşı gecesi yapılan saldırıda 39 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 57 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanıkların son savunmalarını yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi DEAŞ'lı Abdulkadir Masharipov tarafından düzenlenen saldırıda 39 kişinin hayatını kaybetmesi 79 kişinin ise yaralanmasına ilişkin 18'i tutuklu 57 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 18 tutuklu sanık SEGBİS yolu ile katılırken, duruşmada tahliye edilmesinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'nde tutulan Masharipov'un eşi Zarina Nurulleyeva ve birlikte yaşadığı Tene Traore çocukları ile avukatlar hazır bulundu.

BİR KISIM SANIK AVUKATLARI SÜRE İSTEDİ

Duruşmada, mahkeme başkanının savcının mütalaasını Ocak ayında verdiğini ve karar çıkartmayı düşündüklerini söylemesinin ardından söz alan bir kısım sanık avukatları, pandemi dolayısıyla müvekkilleri ile görüşemediklerini ve savunmalarını hazırlayamadıklarını söyleyerek savunma için süre talep etti.

Son savunması sorulan tutuklu sanık Masharipov, "Söyleyeceğim bir şey yok" diye konuştu.

"Gerçekten tahliye olmak istiyoruz"

Duruşmada söz alan Masharipov'un eşi tutuksuz sanık Zarina Nurulleyeva ise, "Bizi bir sene önce serbest bıraktılar. Bizi göç idaresine götürdüler. Orada yine bir sene tutuklu olduk. Önceleri yurt dışına çıkış yasağınız var deniyordu. 1 yıl kaldık. Sonra hastaneye götürdüler. Orada polisler bekledi. Sonra bizi yine göç idaresine götürdüler. Biz gerçekten tahliye olmadık ki. Hiç bir suça karışmadık. Biz gerçekten tahliye olmak istiyoruz. Hiçbir adalet görmedik" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUĞUMU HAPİSTE DÜNYAYA GETİRDİM"

Dosyanın bir an önce sonuçlanmasını istediğini belirten Masharipov'un birlikte yaşadığı tutuksuz sanık Tene Traore ise, "İstediğim tek şey bu dosyanın biran evvel sonuçlanması. Çünkü 3 yıldan fazla bir süredir devam ediyor. 2 yılımı hapiste geçirdim. Çocuğum oldu. Çocuğumu hapiste dünyaya getirdim. Biran önce bu davanın bitmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle son savunma için süre verildiğini, bir sonraki duruşmada son savunmaların ve son sözlerin alınacağını, savunma yapmadıkları takdirde ise susma hakkı olarak değerlendirileceğini kaydetti.

Bir sanık tahliye edildi

Tutuksuz sanıkların adli kontrol tedbirlerinin dosyanın geldiği aşama dikkate alınarak kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti, tutuklu sanık Abulaiti Halike'nin delilleri karartma ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle tahliyesine hükmetti. Heyet, sanık Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva ile birlikte yaşadığı Tene Traore'nin savunmalarını tamamlamaları nedeniyle bir sonraki duruşmaya katılmalarına yer olmadığını belirtti.

Sanık Abdulkahir Masharipov'un da aralarında bulunduğu 17 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki duruşma salonunda görülmek üzere 7 Eylül günü saat 10.00'a erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, hazırlanan iddianamede, sanık Abdulkadir Masharipov'un 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'Nitelikli şekilde kasten öldürme', 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Nitelikli şekilde kasten öldürmeye teşebbüs', 'Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması' suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, saldırganın eşi Zarina Nurullayeva ve saldırıyla irtibatları olduğu tespit edilen şüpheliler İlyas Mamaşaripov, Ali Jameel Mohammed Mohammed ve Abdurrauf Sert'in aynı suçlardan 40'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 548 yıldan 2 bin 385 yıla kadar hapisleri istendi. Diğer 52 şüphelinin ise 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi.

Saldırıda yaşamını yitiren ve yaralananların büyük çoğunluğunun yabancı uyruklu olduklarının belirtildiği iddianamede, 39 kişi 'Maktul', 122 kişi 'Mağdur ve müşteki' olarak yer aldı.

( İrem Demir/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Haber
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Haber
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması dün yapıldı Haber
Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması dün yapıldı
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı
Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin öldürüldüğü anın görüntüsünü paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin öldürüldüğü anın görüntüsünü paylaştı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Son dakika: Türkiye genelinde maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Son dakika: Türkiye genelinde maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Son dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç başvurusunu reddetti; İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi
Son dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç başvurusunu reddetti; İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Seda Sayan Sezen Aksu Demet Akalın
Spor Tamer Tuna Serdar Aziz Gökhan Gönül Servet Yardımcı Fernando Muslera
Daha Fazla Su Dha Lgs Bursa
Şu an buradasınız: Reina davasında yargılamaya devam edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 16:31:43. #1.15#
title