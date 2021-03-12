Reims - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta?

Fransa Lig 1'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Reims - Lyon maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Reims - Lyon maçı hangi kanalda? Reims - Lyon maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Reims - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta?