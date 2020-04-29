Rehineler için sabaha karşı operasyon
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Rehineler için sabaha karşı operasyon

Yabancı uyruklu 2 kişi, silahlı 3 kişi tarafından Beylikdüzü'ndeki evlerinde rehin alındı.

Rehineler için sabaha karşı operasyon
29.04.2020 12:35 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:35

Yabancı uyruklu 2 kişi, silahlı 3 kişi tarafından Beylikdüzü'ndeki evlerinde rehin alındı. Rehineler, polisin düzenlediği operasyonla kurtarılırken, 3 kişi'de yakalandı .

Edinilen bilgilere göre; 40 yaşındaki Kanada vatandaşı Sanaz P., geçtiğimiz Pazartesi günü Güngören'de arkadaşı ile buluştuktan sonra kendi adına kiraladığı araçla park halinde olduğu yanına silahlı üç kişi yaklaştı. Saldırganlar, silah doğrultarak Sanaz P.'yi araçtan indirip kendi araçlarına bindirdi. Daha sonra hızla uzaklaşarak izlerini kaybettirdi. Silahlı şüpheliler, araç içerisinde Sanaz P.'den yüklü miktarda para istedi. Kanadalı P. bunun üzerine saldırganların istediği paranın üzerinde olmadığını, kendi ikametine getirdiği tespit edildi. Sanaz P.'nin birlikte kaldığı evde İranlı Leili M.'yi de rehin alan şüpheliler, rehin aldıkları kişilerin cep telefonlarını ve kiralık olan otomobilin anahtarlarını da zorla gasp etti.

REHİNELERİ KURTARMAK İÇİN SABAHA KARŞI OPERASYON DÜZENLENDİ

Bu sırada ölüm korkusu yaşayan rehinelerden biri, fırsatını bulup polisi aradı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece sabaha karşı saat 02.20 sıralarında Yakuplu Mahallesi Sancaktar Caddesinde silahlı üç kişi tarafından kaçırılarak rehin alındığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, ihbarcı kişi ile sürekli olarak telefon irtibatında kalarak saldırganlar hakkında bilgi aldı. Alınan bilgiler doğrultusunda rehinelerin tutulduğu Sancaktar Caddesindeki eve gelen emniyet güçleri, şüpheli şahıslara yönelik sabaha karşı saat 05.00 operasyon başlattı. İlk olarak evin önünde gözcülük yapan Oğuzhan A.'ya (24) yakalayan polis, daha sonra rehinenin yanındaki Yasin D. (33) ve İbrahim K. (40) isimli diğer şüphelileri suçüstü yaparak gözaltına aldı. Baskında 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait mermiler ele geçirilirken, evde rehin tutulan Kanada uyruklu Sanaz P. ile İran uyruklu Leili M. adlı 2 kişi kurtarıldı.

KANADALI SANAZ P. GÜNGÖREN'DE ZORLA ARACA BİNDİRİLMİŞ

Operasyonu genişleten polis, yapılan araştırmalarda rehin alınan Kanadalı Sanaz P.'nin geçtiğimiz Pazartesi günü Güngören'de arkadaşı ile buluştuktan sonra kendi adına olan kiralık araçla park

halinde olduğu sırada şüpheli şahısların silah doğrultmak suretiyle mağdur şahsı araçtan indirerek kendi araçlarına bindirdiğini, şüphelilerin araç içerisinde mağdur şahıstan para istediklerini, rehineniz eğ para vereceğini beyan ederek kendi ikametine getirdiğini tespit etti. Sanaz P.'nin evde bulunan İranlı arkadaşı Leili M. ile birlikte zorla telefonlarının gasp edildiğini ve mağdur şahsın aracının da şüpheli şahıslarca alındığını ortaya çıkaran polis, rehinelerden Sanaz P.'ye ait olan kiralık aracın da Bağcılar'da Fatih Mahallesinde bulunarak sahibine teslim edildiği kaydedildi.

Operasyonla yakalanan şüphelilerle ilgili yapılan sorgulamada zanlılardan İbrahim K.'nin 3 "Kasten Yaralama", 1 "Kasten Öldürme", 1 "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti", 1 "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", 1 "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" olmak üzere toplam 7 suç kaydı tespit edildi. Yasin D. adlı saldırganın ise 2 "Basit Yaralama", 1 "Kasten Yaralama" ve 1 "Hakaret" olmak üzere 4 suç kaydı ortaya çıktı. Rehinelerin evin çevresinde gözcülük yaptığı tespit edilen şüphelilerden Oğuzhan A.'nın da uyuşturucu madde kullanmaktan bir suç kaydı tespit edildi. Zanlılar, "Yağma (Gasp)", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ile "Konut Dokunulmazlığını İhlal" suçlarından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden Oğuzhan A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Yasin D. ve İbrahim K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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