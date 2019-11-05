Rehine Krizinin Yıldönümünde 'Amerika'ya Ölüm' Sloganları

Rehine Krizinin Yıldönümünde 'Amerika'ya Ölüm' Sloganları

İran'ın başkenti Tahran'da 1979'da ABD Büyükelçiliği'ni İranlı sertlik yanlısı öğrencilerin basarak çalışanları rehin aldığı krizin 40. Yıldönümünde ABD karşıtı gösteriler düzenlendi.

05.11.2019 09:46

İran'ın başkenti Tahran'da 1979'da ABD Büyükelçiliği'ni İranlı sertlik yanlısı öğrencilerin basarak çalışanları rehin aldığı krizin 40. Yıldönümünde ABD karşıtı gösteriler düzenlendi. Gösterilerde "Amerika'ya Ölüm" sloganları atıldı



VİDEO: Rehine Krizinin Yıldönümünde 'Amerika'ya Ölüm' Sloganları
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