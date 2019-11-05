Rehine Krizinin Yıldönümünde 'Amerika'ya Ölüm' Sloganları
İran'ın başkenti Tahran'da 1979'da ABD Büyükelçiliği'ni İranlı sertlik yanlısı öğrencilerin basarak çalışanları rehin aldığı krizin 40. Yıldönümünde ABD karşıtı gösteriler düzenlendi.
05.11.2019 09:46
İran'ın başkenti Tahran'da 1979'da ABD Büyükelçiliği'ni İranlı sertlik yanlısı öğrencilerin basarak çalışanları rehin aldığı krizin 40. Yıldönümünde ABD karşıtı gösteriler düzenlendi. Gösterilerde "Amerika'ya Ölüm" sloganları atıldı
Kaynak: DailyMotion.com
VİDEO: Rehine Krizinin Yıldönümünde 'Amerika'ya Ölüm' Sloganları