Rehine krizinin 40. yıl dönümü: ABD-İran ilişkilerinde tarihe geçen olayda neler yaşandı?

03.11.2019 19:24

Tam 40 yıl önce, 4 Kasım 1979 yılında İranlı binlerce öğrenci Tahran'daki ABD Büyükelçiği'ne saldırdı. Çoğu öğrenci olan eylemciler oldukça kararlıydı. Saldırı bir işgale dönüştü, eylemciler büyükelçiliği ele geçirdi. İçerideki 90 kişiyi rehin aldı. 38 kişi bir kaç gün sonra serbest bırakıldı ancak geriye kalan 52 rehine için oldukça uzun kabus gibi günler başladı. Eylemciler 52 rehineyi tam 444 gün ellerinde tuttu. Amerikan Büyükelçiliği'nin işgaliyle İran-ABD arasındaki diplomatik ilişkiler kesildi. ABD-İran ilişkileri 40 yıl önce yaşanan rehine krizi esiri konumunda. Peki, rehine krizi nasıl gelişti? İki ülke ilişkilerinde sonra neler yaşandı?



Humeyni'nin dönüşü ve devrim



1979 yılı İran tarihinin dönüm noktalarından biri. İran Şahı Rıza Pehlevi sene başında "kısa bir tatil" için ülkeden ayrıldı. Ancak bu ülkede 38 yıldır devam eden Şah rejiminin sonu olacaktı. Euronews.com'da Görüntüle