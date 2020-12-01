Yabancıları rehin alıp, gasp eden çete çökertildi
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Yabancıları rehin alıp, gasp eden çete çökertildi

01.12.2020 09:27 | Son Güncelleme: 01.12.2020 09:57

Yabancıları rehin alıp, gasp eden çete çökertildi Sözde "Esencilis çetesi" çökertildi Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahısları rehin alıp silah zoruyla paraları gasp eden ve 'Esencilis Çetesi' olarak bilinen çete çökertildi.

Yabancıları rehin alıp, gasp eden çete çökertildi

Sözde "Esencilis çetesi" çökertildi

İSTANBUL - Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahısları rehin alıp silah zoruyla paraları gasp eden ve 'Esencilis Çetesi' olarak bilinen çete çökertildi. Çete üyelerinin evinden çıkan silah, uyuşturucu ve binlerce lira sahte para de ele geçirildi.

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Esenyurt ve çevresinde bir süredir özellikle yabancı uyruklu vatandaşları rehin alıp silah zoruyla paralarını gasp eden çete üyelerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği dedektifleri operasyon düzenledi. Çete çevrede "Esencilis çetesi" olarak da biliniyordu. Son olarak M.A. isimli bir şahsı silahla rehin aldıktan sonra parasını gasp eden 4 kişilik çete üyesi için ihbar üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Adresi tespit edilen çete üyeleri evlerinde, 1 ruhsatsız tabanca, satır, kelebek olarak tabir edilen 2 adet bıçak, 167 adet sahte 50 liralık banknot, 45 adet sahte 100 liralık banknot, 12 adet sahte 100 dolar, sahte pasaportlar, müştekilere ait ehliyetler ve pasaportlar da ele geçirildi.

"Sözde Esencilis" çetesi çökertildi

Çete üyesi 4 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından adliye sevk edildi. Şahıslar çevrede "Esencilis Çetesi" olarak biliniyordu.

Yabancıları rehin alıp, gasp eden çete çökertildi
Yabancıları rehin alıp, gasp eden çete çökertildi
Yabancıları rehin alıp, gasp eden çete çökertildi
Yabancıları rehin alıp, gasp eden çete çökertildi
Yabancıları rehin alıp, gasp eden çete çökertildi
Yabancıları rehin alıp, gasp eden çete çökertildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ

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