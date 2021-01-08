Rehin alınan genç hemşireden kendini kurtaran emniyet müdürü ve kaymakama teşekkür ziyareti
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Rehin alınan genç hemşireden kendini kurtaran emniyet müdürü ve kaymakama teşekkür ziyareti

08.01.2021 09:46 | Son Güncelleme: 08.01.2021 09:50
Rehin alınan genç hemşireden kendini kurtaran emniyet müdürü ve kaymakama teşekkür ziyareti

ŞİŞLİ'de özel tıp merkezinde 31 Aralık'ta saldırgan Ramazan K. tarafından bıçakla rehin alınan hemşire Hayrünisa C., kendini kurtaran Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan ile Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

ŞİŞLİ'de özel tıp merkezinde 31 Aralık'ta saldırgan Ramazan K. tarafından bıçakla rehin alınan hemşire Hayrünisa C., kendini kurtaran Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan ile Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel'e teşekkür ziyaretinde bulundu.Hemşire Hayrünisa C., dün eşi ve gazi bir akrabası ile birlikte Şişli Kaymakamlığı'na gitti. Hemşire Hayrünisa C., burada Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'a teşekkür etti. Ziyarette duygusal anlar yaşandı. Öte yandan Şişli Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın hemşire olan eşinin, meslektaşı hemşire Hayrünisa C.'yi hastanede tedavi gördüğü sırada arayarak geçmiş olsun dileklerini ileterek, moral verdiği  de öğrenildi. Şişli'de 31 Aralık 2020 tarihinde özel tıp merkezinde hemşire Hayrünisa C., saldırgan Ramazan K. tarafından bıçakla rehin alınmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleriyle birlikte gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, bıçaklı saldırganı ikna etmeye çalışmış, ardından, ardından da ani bir refleksle evli ve bir çocuk annesi hemşireyi saldırganın elinden kurtarmıştı. Saldırgan Ramazan K. ise çıkarıldığı mahkemece  "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aynı gün tutuklanarak cezaevine konulmuştu. 

(Fotoğraf)


Rehin alınan genç hemşireden kendini kurtaran emniyet müdürü ve kaymakama teşekkür ziyareti
Rehin alınan genç hemşireden kendini kurtaran emniyet müdürü ve kaymakama teşekkür ziyareti
Rehin alınan genç hemşireden kendini kurtaran emniyet müdürü ve kaymakama teşekkür ziyareti
Rehin alınan genç hemşireden kendini kurtaran emniyet müdürü ve kaymakama teşekkür ziyareti
Rehin alınan genç hemşireden kendini kurtaran emniyet müdürü ve kaymakama teşekkür ziyareti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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