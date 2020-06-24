Rehin aldıkları kişiye zorla para çektirmeye çalışan şahıslar suçüstü yakalandı
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Rehin aldıkları kişiye zorla para çektirmeye çalışan şahıslar suçüstü yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde rehin aldıkları bir vatandaşı, borçlarını alabilmek için rehin alıp bankadan zorla para çektirmeye çalışan 4 kişi polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Rehin aldıkları kişiye zorla para çektirmeye çalışan şahıslar suçüstü yakalandı
24.06.2020 00:50 | Son Güncelleme: 24.06.2020 00:54

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde rehin aldıkları bir vatandaşı, borçlarını alabilmek için rehin alıp bankadan zorla para çektirmeye çalışan 4 kişi polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan 4 şüpheli de tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 22 Haziran tarihinde meydana gelen olayda, bir banka şubesinde işlem yapmak isteyen N.H.K. isimli bir vatandaşın tedirgin hareketlerinden şüphelenen görevliler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine banka şubesine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri vatandaşı takibe aldı. Ekipler tarafından yapılan takiplerde tedirgin hareketlerde bulunan N.H.K.'nın yanında 1 kişinin olduğunu, banka şubesi önündeki araçta da bir kişinin beklediğini tespit etti. N.H.K. banka şubesinden çektiği para ile yanındaki şahısla birlikte dışarıda kendilerini bekleyen araca bindi.

Vatandaşı rehin alıp zorla para çektirmeye çalışan şahıslar yakalandı

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda N.H.K.'nın banka şubesinde yanında bekleyen E.T., araçta bekleyen T.Ö. ile şahıslarla birlikte hareket ettiği belirlenen M.S. ve M.A.B. isimli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların aracında yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Polis merkezine götürülen şahısların N.H.K. isimli vatandaşı borçlarını tahsis etmek için darp edip bir depoya kilitledikleri, daha sonra banka şubesinden zorla para çektirmeye çalıştıkları belirlendi. Emniyette yapılan işlemlerinde şahıslardan E.T.'nin farklı suçlardan 27 adet, T.Ö.'nün 19 adet, M.S.'nin ise 7 adet suç kaydının olduğu tespit edildi.

Şahıslar tutuklandı

Gözaltına alınan şahıslar emniyette yapılan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 4 şüphelinin de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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