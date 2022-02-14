Rehin aldıkları 2 gence işkence edip, gecelik giydiren çete tutuklandı

Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde 10 Şubat akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Yaşar Deniz Ç. ve yanındaki 2 arkadaşı, aralarında kız arkadaş meselesi yüzünden husumet bulunan E.M. ve M.Ş. ile buluştu. Taraflar arasında tartışma çıktı.

İŞKENCE ANLARINI KAYDETTİLER

Yaşar Deniz Ç. ve arkadaşları, E.M'nin ve M.Ş'nin ellerini ve ayaklarını bağlayıp ağzını bantladı. Yaşar Deniz Ç. ve arkadaşları yere yatırdıkları E.M'yi önce tekme ve yumruklarla dövdü. Daha sonra Yaşar Deniz Ç. belinden çıkardığı tabancayı E.M'nin ve M.Ş'nin ağzına sokup tehdit etti. Tehdit sonrası Yaşar Deniz Ç, tabancanın şarjöründen çıkardığı mermiyi de M.Ş'ye yutturdu. Yaşananların ardından şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları M.Ş'ye kadın elbisesi giydirdi. Zanlılar, E.M'ye ve M.Ş'ye sabaha kadar yapılan işkence anlarını cep telefonu kamerasıyla da anbean kaydetti.

3 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

E.M'nin arkadaşlarının görüntülü ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek 10 dakika içerisinde o eve operasyon düzenledi. Yaşar Deniz Ç. ve diğer iki şüpheli polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞ

Yaşar Deniz Ç'nin 11 suç kaydı ve 1 aranmasının olduğu, kısa süre önce mahkeme kararıyla soyadını değiştirdiği öğrenildi. Olaya sebep gösterilen Gamze Ü.'nün de 4'ü uyuşturucudan 20 suç kaydı ve 16 kayıp kaydının olduğu ortaya çıktı.

EVLERİNDE SİLAH BULUNDU

Adrese yapılan operasyonda ise 1 adet tabanca, telsiz, kelepçe ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Öte yandan, E.M'nin ise çeşitli suçlardan kaydının olduğu bilgisine ulaşıldı.

"KORKUTMAK İSTEDİM"

Zanlılardan Yaşar Deniz Ç'nin emniyette verdiği ilk ifadede, "M.Ş. ile aramızda kız arkadaş meselesi yüzünden husumet vardı. O gün M.Ş. eve geldi. Bir süre oturduktan sonra tartışıp kavga ettik. Arkadaşlarımla birlikte M.Ş. ve E.M'nin ellerini bağladık. Korkutmak istedik. Pişmanım" dediği öğrenildi.

DAYAK YİYEN DE TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 1'i kadın 4 şüpheliden Yaşar Deniz Ç, Ebubekir T, Gökhan Y. ve kadın elbisesi giydirilen, çeşitli suç kayıtları bulunan M.Ş. ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gamze Ü. ise serbest bırakıldı.