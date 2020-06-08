- Rehin aldığı eski karısını ayağından vurdu- Cezaevinden çıkan koca eski karısına dehşet dolu... - Rehin aldığı eski karısını ayağından vurdu Cezaevinden çıkan koca eski karısına dehşet dolu dakikalar yaşattı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi rehin aldığı karısını vurarak ayağından yaraladı.

- Rehin aldığı eski karısını ayağından vurdu

Cezaevinden çıkan koca eski karısına dehşet dolu dakikalar yaşattı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi rehin aldığı karısını vurarak ayağından yaraladı. Eski karısını saatlerce rehin tutan koca savcı ve polisin iknası sonucu polise teslim oldu.

Olay öğlen saatlerinde Kepez Mahallesi Şehit Noyan Aydın Sokak üzerinde 5 katlı bir binanın son katında yaşandı. İddiaya göre Ümit A. boşandığı eski aşi Aslıhan D.'nin evine gelerek 3 çocuğundan biri olan 7 yaşındaki kızı P.S.A.'nın velayetini istedi. Çıkan tartışma sonrası bir süre önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Ümit A. belindeki silahı çıkartarak eski karısını rehin aldı. Polisin ikna çabası sırasında eski koca rehin aldığı eski karısını ayağından vurarak yaraladı. Polisi binaya sokmayan eski koca savcının olay yerine gelmesini isteyerek 7 yaşındaki kızının velayetinin eski eşinden alınarak halasına verilmesini talep etti. Bunun üzerine olay yerinde düzenlenen kızının velayetinin halasına verildiğine dair evrak Ümit A.'ya gösterilerek silahıyla birlikte teslim olması sağlandı. Polis ekipleri eski kocayı binadan çıkartarak gözaltına alırken, yaraladığı eski eşi ise 112 sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan kadının kızları da anneleri evden çıkarıldığı sırada kendisine sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA