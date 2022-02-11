REHİN ALDI, AĞZINA SİLAH SOKTU, KADIN ELBİSESİ GİYDİRDİ; O ANLAR KAMERADA - Haberler
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REHİN ALDI, AĞZINA SİLAH SOKTU, KADIN ELBİSESİ GİYDİRDİ; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bursa'da Yaşar Ç.'nin, rehin aldığı E.M.'nin ağzına silah sokup, kadın elbisesi giydirmesiyle ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, diğer şüphelilerin Bekir T. ve Gökhan Y. olduğunu belirledi.

BURSA (DHA) - Bursa'da Yaşar Ç.'nin, rehin aldığı E.M.'nin ağzına silah sokup, kadın elbisesi giydirmesiyle ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, diğer şüphelilerin Bekir T. ve Gökhan Y. olduğunu belirledi. Şüphelilerin ifadelerini alan ekipler, Yaşar Ç., Bekir T. ve Gökhan Y.'nin, E.M. gibi M.Ş.'yi de tabancayla tehdit edip, işkence yaptıklarını belirledi. Ekipler, E.M. ile Yaşar Ç.'nin 'Gamze Ü.' adındaki aynı kızı sevdiğini ve aralarındaki husumetin bu nedenle başladığını saptadı. Harekete geçen ekipler, Bekir T., Gökhan Y. ve Gamze Ü.'yü de gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüpheliler, öğleden sonra sağlık kontrolünden geçirildi.

REHİN ALDI, AĞZINA SİLAH SOKTU, KADIN ELBİSESİ GİYDİRDİ; O ANLAR KAMERADA

REHİN ALDI, AĞZINA SİLAH SOKTU, KADIN ELBİSESİ GİYDİRDİ; O ANLAR KAMERADA

REHİN ALDI, AĞZINA SİLAH SOKTU, KADIN ELBİSESİ GİYDİRDİ; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Polis, Bursa, Silah, Güncel, Haberler

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