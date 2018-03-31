Rehberlik Hizmeti Veren Telefon Uygulamaları Mercek Altında

KVKK Başkanı Bilir, isimden numara veya numaradan isim sorgulama yapabilen uygulamalar için yoğun şikayet geldiğini belirterek, "Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edildiği yönünde tespite ulaşılan internet siteleri ve uygulamalar hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır" dedi.