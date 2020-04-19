Rehberler sanal turlarla tarihi evlere taşıyor
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Bilecik, Kültür Sanat

Rehberler sanal turlarla tarihi evlere taşıyor

Bilecik Belediyesince görevlendirilen rehberler, hazırladıkları sanal turlarla kentte Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde inşa edilen eserlerin hikayelerini vatandaşlara aktarıyor.

19.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:50
Rehberler sanal turlarla tarihi evlere taşıyor

Bilecik Belediyesince görevlendirilen rehberler, hazırladıkları sanal turlarla kentte Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde inşa edilen eserlerin hikayelerini vatandaşlara aktarıyor.

Şeyh Edebali Türbesi, Orhangazi Camisi, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ve tarihi yarım minarelerin bulunduğu "Tarih Vadisi" olarak bilinen alanda görevli rehberler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alanın ziyaretçilere kapatılması sonrası yeni bir çalışma başlattı.

Bölgede çekimler yaparak teknoloji sayesinde tarihi sanal ortamda evlere taşıyan rehberler, vadide yer alan tarihi eserlerin özelliklerini anlattıkları videolarda "evde kal" çağrısı yapıyor.

Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tarih Vadisi"ndeki eserlerin hikayelerini teknoloji sayesinde vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi.

Salgınla mücadele kapsamında evlerinde kalan vatandaşların sıkılmamaları için bu çalışmayı başlattıklarını kaydeden Ünver, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın sağlıkla evde kalabilmeleri için biz de tarihi sanal turlarımızı başlattık. Türkiye'deki bazı müzeler bu gezileri yapıyor, biz de öncü olmak istedik. Ekibimizle birlikte, Belediye Başkanımız Semih Şahin'in de desteği ile alandaki anlatımları yapıyoruz. Vatandaşlarımız bu sanal turlardan çok memnunlar."

Sanal turları, özellikle uzaktan eğitimlerini sürdüren öğrencilerin takip ettiğini kaydeden Ünver, "Buraya gelemeyen, tedbirler kapsamında turlarını iptal etmek zorunda kalan insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Biz evlerinde kalan tüm vatandaşlarımıza ulaşmak istiyoruz, tarih severleri de mutlu etmek için böyle bir hizmet veriyoruz. Öğrencilerimiz de Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi ile alakalı bu anlatımlardan faydalanıyor." diye konuştu.

Günlük 2 ila 4 bin kişi seyrediyor

Arkeolog-rehber Hilmi Kalyoncu da alana gelemeyenlerin evlerine tarihi ulaştırdıklarını ifade etti.

Kalyoncu, günlük 2 ila 4 bin izlenme ile iyi bir yol katettiklerini belirterek, "Koronavirüs salgınından sonra tarihi alanların ziyaretlere kapatılmasının ardından böyle bir proje başlattık. İnsanlar evlerinden çıkamadığı için biz onların evine misafir oluyoruz. Tedbirlerimizi de alarak teknolojiyi kullanıp gelemeyen vatandaşlarımıza buradaki tarihi anlatıyoruz." şeklinde konuştu.

İlk Osmanlı Padişahı Osmangazi'den son Padişah Vahdettin'e kadar anlatım yaptıklarını, aynı zamanda alandaki türbe, cami ve hamamların özellikleriyle ilgili bilgi verdiklerini dile getiren Kalyoncu, şunları söyledi:

"Padişahlarımızı ve onların döneminde yapılan eserleri, bu bölgede kentin Yunan işgali sırasında zarar görmeyen iki nadide eseri olan Şeyh Edebali Türbesi ve Orhangazi Camisi'ni de anlatıyoruz. Kamera karşısında anlatımın yanı sıra buraya gelen insanlara tarihi anlatmak daha güzel, daha hoş.

İnşallah salgın yakın zamanda biter ve buraya gelen vatandaşlarımıza tarihi burada anlatırız."

Kaynak: AA

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