Rehberler 90 ülke bayrağıyla Aspendos'tan seslendi: "Sizi bekliyoruz"
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Rehberler 90 ülke bayrağıyla Aspendos'tan seslendi: "Sizi bekliyoruz"

Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu'nda bir araya gelen 250 rehber ve Türk opera sanatçısı Hakan Aysev, 90 ülkenin bayraklarıyla toplanarak, 'We are waiting for you: Sizi bekliyoruz' sloganıyla çağrıda bulundu.

Rehberler 90 ülke bayrağıyla Aspendos'tan seslendi:
17.06.2020 16:32 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:53

Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu'nda bir araya gelen 250 rehber ve Türk opera sanatçısı Hakan Aysev, 90 ülkenin bayraklarıyla toplanarak, 'We are waiting for you: Sizi bekliyoruz' sloganıyla çağrıda bulundu.

Antalya Rehberler Odası (ARO) ve Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu, Türkiye'ye turist gönderen 90 ülkeye seslenmek için bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik de dünyaca ünlü antik tiyatro Aspendos'ta yapıldı. Etkinlikte 250 rehber ve Türk opera sanatçısı Hakan Aysev yer aldı. Türkiye'ye turist gönderen 90 ülkenin bayraklarıyla yapılan gösteride Aysev, 'Caruso' şarkısını seslendirdi, rehberler ise 'We are waiting for you' diye davette bulundu.

"BİZ HAZIRIZ"

ARO Başkanı Hayati Korucu, seslerini dünyaya duyurmak için bu etkinliği düzenlediklerini anlattı. Turizm paydaşları olarak, virüsü önlemek adına gerekli tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Korucu, "Tüm misafirleri, gerek ülkemiz insanı, gerekse yabancı turistler hepsini bekliyoruz. Biz hazırız, sizde hazırsanız bekliyoruz" dedi.

"MİSAFİRLERİMİZİ BEKLİYORUZ"

Aspendos Tiyatrosu'nun dünya tarafından bilindiğini kaydeden Korucu, "Burası süregelen yıllar içerisinde iyi de korundu. Bu bağlamda burayı seçtik. Tenorumuz Hakan Aysev'le birlikte projeyi başlattık. Bilindiği üzere turizm durursa, Akdeniz'in çanağının yüzde 80'i etkilenir. Otelcilerimizle, uçaklarımızla, ulaşımı sağlayan diğer paydaşlarımız da olmak üzere, biz hazırız. Tüm dünyaya hazır olduğumuzu duyurmak istiyoruz. Önce tiyatronun yalnız kaldığını göstereceğiz, sonra dünya bayraklarını sallayıp davet sloganı vereceğiz. Misafirlerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Korona virüs nedeniyle turizm aktivitelerinin durduğunu söyleyen Rehber Fatih Karcı ise, farkındalık oluşturmak için toplandıklarını ifade etti. Karcı, "Bizden daha fazla vakaları olan ülkelerde bile turizm aktiviteleri devam etmeye başlarken, maalesef Türkiye biraz geri kaldı. Diğer ülkelere hazır olduğumuzu göstermek istiyoruz. 'Bizde bekliyoruz, hazırız' demek istiyoruz" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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