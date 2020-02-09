: Rehber köpeğiyle CSO'nun konserini izledi

09.02.2020 13:29 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:32

Rehber Köpekler Derneği Kurucu Başkanı görme engelli Nurdeniz Tunçer, farkındalığı artırmak için Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) konserini rehber köpeğiyle izledi.

CSO, Rehber Köpekler Derneğinin isteği üzerine kapılarını, farkındalık yaratmak isteyen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri ve rehber köpek sahibi iki görme engelliye açtı.

Başkan Tunçer'in "iki gözüm" diye nitelediği rehber köpek "Kara", meraklı izleyicilerin bakışları arasında sahibini yönlendirip, konseri izleyeceği koltuğuna götürdü.

Görevini yerine getirip Tunçer'in yanına yerleşen Kara, konser boyunca uslu bir şekilde oturdu, yüksek sese rağmen zaman zaman da uyudu.

"Rehber köpeklerin en önemli görevi görme engelliye yardımcı olmaktır"

Tunçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rehber köpeklerin, görme engellilerin gözü, sosyal hayata bağlanması ve dışarı çıkması için en güvenli dostu olduğunu söyledi.

Rehber köpeklerin 1,5 yıl eğitim aldığını belirten Tunçer, "Rehber köpekler, havlamaz, ısırmazlar. Saldırgan değiller. Onların en önemli görevleri, görme engellinin hayatına yardımcı olmaktır." dedi.

Vatandaşların, yolda gördükleri rehber köpeklere nasıl davranması gerektiğini de anlatan Tunçer, şunları ifade etti:

"Rehber köpekler kesinlikle sevilmemeli, tasmasından tutulup sağa sola götürülmemeli. Onları görmezlikten gelmeli ve yolu açmalılar. Restoran, kafe, sinema, tiyatroların rehber köpeklere kapılarını açmalarını istiyoruz. Erişebilirlik bizim en önemli mücadelemiz."

Nurdeniz Tunçer, toplumda rehber köpeklerle ilgili farkındalık düzeyinin artmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

"İnsanlarımız rehber köpek adayı olarak yavru bağışlayabileceklerini bilmiyor"

TOBB ETÜ öğrencilerinden Emre Uzun, üniversite gençliği olarak rehber köpekler konusunda farkındalığı artırmaya çalıştıklarını belirtti.

Okullarda sunum yaparak rehber köpekleri anlattıklarını dile getiren Uzun, "Öncelikle köpeklerimizin nasıl bir süreçten geçtiğini anlatıyoruz. Kimlerin gönüllü olabileceğini ve 'ne yapabilirizi' anlatıyoruz. İnsanlarımız, rehber köpek adayı olarak yavru bağışlayabileceklerini bilmiyorlar." diye konuştu.

Rehber Köpekler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali İlhan da şu anda Türkiye'de 5 rehber köpeğin bulunduğunu, amaçlarının bu sayıyı artırmak olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

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