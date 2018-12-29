Rehber: Asus Laptop Modellerine Toplu Bakış

ASUS dizüstü bilgisayarlarda gördüğünüz GX, G, GL gibi kodları ve 500'lü, 700'lü model isimlerinin anlamlarını açıkladığımız bu videoda şirketin 2018 laptop modellerini de değerlendiriyoruz. Hangi model, hangi kullanıcı için tasarlanıyor? Hangi özellikleri barındırıyor? 2019'da neler olacak birlikte bakalım: https://www.technopat.net/2018/12/29/...

Kaynak: Youtube