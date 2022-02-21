Rehber adayları turistlere anlatacakları Kapadokya'yı gökyüzünden izledi

Kapadokya'da, Dünya Rehberler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte turist rehberliği eğitimi alan öğrencilere yönelik sıcak hava balon turu düzenlendi.

Bölgede faaliyet sürdüren bir firma tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, turist rehberi adayları sabah erken saatlerde Göreme beldesindeki balon kalkış alanına geldi.

Görevlilerce hazırlanan sıcak hava balonu ile gökyüzüne yükselen öğrenciler, meslek yaşamlarında yerli ve yabancı konuklara anlatacakları Kapadokya'yı kuşbakışı keşfetti.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinler, gazetecilere, turizm sektörünün en önemli bileşenlerinden birinin de turist rehberleri olduğunu belirtti.

Tüm turist rehberlerinin günlerini tebrik eden Dinler, "Turist rehberleri tıpkı acenteler gibi önemli paydaşlarımızdandır. Turist rehberleri ülkemizin değerlerini, kültürünü, güzelliklerini en doğru şekilde aktaran meslek grubudur. Turist rehberleri ülkemiz turizminin vitrinidir." dedi.

Öğrencilerden Cihan Cambaz yerli ve yabancı ziyaretçilere rehber olarak hizmet sunacak olmanın heyecanını yaşadığını, Kapadokya'ya en iyi şekilde tanıtabilmeyi hedeflediğini söyledi.

İrem Karagöz de okulunu başarıyla tamamlayarak mesleğe atılmayı istediğini ifade ederek, "Balona binmeyi hep istiyordum, çok heyecanlıyım. İleride rehber olmayı çok istiyorum bu meslek çok hoşuma gidiyor" diye konuştu.