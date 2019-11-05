Rehber adayları tarihi yarım adayı gezdi

05.11.2019 15:02

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Seyahat ve Rehberlik Topluluğu'nun düzenlediği gezi ile Turizm Rehberliği öğrencileri tarihi yarım adayı gezdi.



Uygulamalı eğitim misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Seyahat ve Rehberlik Topluluğu 'Tarih ve Kültür' gezileri kapsamında tarihi yarım adaya gezi düzenledi. Turizm Rehberliği öğrencileri gezi kapsamında Gülhane Parkı, Arkeoloji Müzesi, Sultanahmet Camii ve Meydanı, Ayasofya, Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı'nı rehber eşliğinde gezdi. Gezide sonunda öğrenciler meslekleriyle ilgili bir aktivite yaptıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler. Turizm Fakültesi Dekanlığı ve Turizm Rehberliği Bölüm Başkanlığının da desteklediği gezi programlarının devam etmesi hedefleniyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA