Rehavete kapılmak için henüz erken

Pandeminin ikinci yılına özel bir de video hazırlayan TÜSAD, başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunlara ve çözümlere dikkat çekti. TÜSAD hekimleri, "Biz kimse tarafından kahraman ilan edilmek istemiyoruz.Gitmek ya da gitmemek çözüm değil" derken, "sağlıksız sağlık sistemi"nin düzeltilmesini istedi.

Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının görüldüğü ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandeminin ilan edildiği 11 Mart 2020'den bu yana iki yıl geçti. Bu süreçte yaşananları ve gelinen noktayı değerlendiren Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), "pandemi bitmiş" gibi davranmanın doğru olmayacağını hatırlattı.

DSÖ verilerine göre dünyada toplam vaka sayısının 448 milyonu, COVID-19'a bağlı vefat sayılarının ise 6 milyonu geçtiğine dikkat çeken TÜSAD, önlemleri hafifletmek için henüz erken olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI 14 MİLYONU GEÇTİ

Kuş gribi, domuz gribi, SARS ve MERS gibi diğer salgınlara göre çok daha uzun süreli olan ve yaşamı daha fazla etkileyen COVID-19'un fiziksel sağlığın yanı sıra ruh sağlığı üzerinde de olumsuz etkileri olduğunu vurgulayan TÜSAD, pandemide gelinen son durumu şöyle özetledi: "Kasım 2019' da Çin'in Vuhan kentinde SARS-CoV-2 olarak adlandırılan yeni bir koronavirüs ile ortaya çıkan hastalık, pandemiye dönüştü ve tüm dünya alarma geçti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre; 9 Mart 2022 itibarıyla ülkemizde toplam vaka sayısı 14 milyon 424 bin 747, toplam vefat sayısı 95 bin 811 olarak kayıtlara geçti. Mart ayıyla birlikte çeşitli ülkelerde pandemi kısıtlamaları tamamen kaldırıldı ancak bir kısmında kapalı ortamlardaki kısıtlamalar ve aşı olma koşulu sürüyor. İllere göre haftalık vaka sayısı ve günlük vefat sayısı oldukça yüksek seyretmeye devam ediyor. Bu sebeple pandemi sona ermiş gibi davranılmamalı, bireysel farkındalık ve tedbirlere mutlaka dikkat edilmelidir."

HATIRLATMA DOZU ORANI DÜŞÜK

Pandemi sürerken hızla devam eden aşılama çalışmalarıyla pek çok farklı aşının kullanım onayı aldığına ve aşılar sayesinde milyonlarca insanın hastalığı hafif geçirdiğine değinen TÜSAD, şu istatistikleri aktardı: "Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre dünyada toplam 10 milyar 704 milyon dozun biraz üzerinde aşı yapıldı. Geldiğimiz noktada ülkemizde 1.doz aşılama sayısı 57 milyon 721 bin, aşılama oranı yüzde 92 civarında.2. doz aşılama sayısı 52 milyon 874 bin ve ikinci doz aşılama oranı da yüzde 85,18. Alışmanın etkisiyle 3. doz aşı yaptırma oranı çok daha düşük kaldı ve 27 milyon 324 bin 399 seviyesinde gerçekleşti. Bu arada Türkiye'de yerli aşı çalışmaları ivme kazandı ve yakın zamanda acil kullanım onayı alan TURKOVAC da kullanılmaya başlandı. Virüsten tam korunma için aşılamaların tam doz olarak yapılması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz."

HEKİMLERİN MESAJLARINI VİDEO İLE AKTARDI

Pandeminin yıldönümü için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bir video hazırlayan TÜSAD, tüm bu süreçte yaşanan sorunlara da dikkat çekti. 14 Mart Tıp Bayramı yaklaşırken, başta şiddet olmak üzere son zamanlarda artan sorunların aktarıldığı videoda 'sağlıksız sağlık sistemi" vurgusu yapıldı. Uzm. Dr. Gizem Köybaşı tarafından seslendirilen videoda şu mesajlar verildi:

Pandemi herkese sağlıklı yaşamın önemini öğretti. Ne yazık ki hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ne kadar yaşamsal ve önemli bir iş yaptığını anlatmaya yetmedi.

Çok değil daha iki yıl önce, pandeminin başlangıcında "kahraman doktorlar", "fedakâr sağlık çalışanları" gibi sıfatlarla onore edilmiş, Meclis'te ve sokaklarda alkışlarla desteklenmiştik. Tüm bunlar için teşekkür ederiz. Ancak biz kimse tarafından kahraman ilan edilmek, kutsallaştırılmak istemiyoruz. Çünkü biz gündeme göre popüler olan bir meslek icra etmiyoruz. Döneme göre popülist söylemler geliştirmiyoruz. Biz gerçek sorunlara gerçek çözümler üretmeye gayret ediyoruz.

Biz hekimlerin talebi aslında oldukça net: Giderek kötüleşen yaşam standartlarının düzelmesi istiyoruz. Çalışma saatlerinde ortaya çıkan sorunların giderilmesini, özlük haklarımızın düzenlenmesini istiyoruz. Kimseye git denmemesini, kimsenin de gitmemesini istiyoruz. Aksine meslekten uzaklaşan gençlerimizin kazanılmasını, ülke dışına giden gençlerimizi döndürecek koşulların sağlanmasını talep ediyoruz.

Gitmek ya da gitmemek çözüm değil. Ancak emeğimizin karşılığını alamadan geçen her gün ve her sağlıkta şiddet haberi geleceğe dair umutlarımızı tüketiyor. Artık biz bu umutsuzluk girdabından kurtulmak istiyoruz. Çünkü henüz pandemi bitmiş değil. Biz tüm gücümüzle COVID-19 ile mücadelemize devam etmeliyiz. Daha sağlıklı günler için daha sağlıklı bir ortamı şimdi inşa etmeliyiz.

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