Rehavete kapılmadan koronavirüsle mücadeleye devam

Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında salgının ortaya çıktığı ilk günden itibaren Nevşehir Belediyesi olarak adeta seferberlik ilan ettiklerini ve şehirde virüsün yayılımını engellemek için yoğun bir mesai gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili olarak Türkiye'nin bu güne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve sağlık çalışanlarının üstün gayreti ile takdire şayan bir mücadele verdiğini belirten Belediye Başkanı Rasim Arı, salgın tehlikesinin tamamen ortadan kalkıncaya kadar vatandaşlardan rehavete kapılmadan tedbirleri uygulamaya devam etmelerini istedi.

Kurulan ekipler ile birlikte her gün şehrin farklı noktalarında dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Arı, bu çalışmaların yanı sıra 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi, maske dağıtımı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi yardımı konularında da belediye olarak üzerlerine düşen sorumluluğu büyük bir titizlikle yerine getirdiklerini söyledi.

Bu süreçten gerek şehrimizin gerekse ülkemizin başarıyla çıkabilmesi için vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları, kişisel hijyenlerine dikkat etmeleri ve sokak ve caddelerde sosyal mesafe kuralına mutlak suretle uymaları gerektiğini vurgulayan Arı, "Şehir olarak gücünü temas ortamından alan virüse karşı sosyal izolasyonu sağlayarak, kural ve tedbirlere uyarak bu salgının önüne geçeceğiz. Bu süreçte hem 20 yaş altı evlatlarımız hem de 65 yaş üstü yaşlılarımız sorumlulukları daha fazla oldu.İnşallah bugüne kadar gösterdikleri sağduyulu yaklaşımları, sorumluluk anlayışları ile süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakacağız. Onlardan ricam rehavete kapılmadan aynı hassasiyetle evden çıkmamaya özen göstermeleri. " dedi.

Açıklamasında koronavirüs salgınıyla mücadelede büyük bir özveri ve gayret gösteren sağlık çalışanlarına da teşekkür eden Arı, "Birlik ve beraberlik içerisinde üstesinden geleceğimiz salgın dolayısıyla gece gündüz demeden gayret gösteren tüm sağlık çalışanlarına minnettarız. Bu vesileyle Rabbim'den ülkemizin ve tüm insanlığın bir an evvel sağlıklı günlere kavuşmasını temenni ediyor, tüm hemşehrilerime selamlarımı iletiyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler