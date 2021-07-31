Rehabilitasyon merkezinin banyosuna yuva yapan kumru kuşu ilgi odağı oldu
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Rehabilitasyon merkezinin banyosuna yuva yapan kumru kuşu ilgi odağı oldu

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

- Rehabilitasyon merkezinin banyosuna yuva yapan kumru kuşu ilgi odağı oldu Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezinin banyosuna yuva yapan kumru kuşu ilgi odağı oldu.

- Rehabilitasyon merkezinin banyosuna yuva yapan kumru kuşu ilgi odağı oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezinin banyosuna yuva yapan kumru kuşu ilgi odağı oldu.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de bulunan 'Özel Ovam Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin banyosuna kumru kuşu tarafından yuva yapıldı. Kumru kuşunun rahatsız olmaması için banyoyu kullanamayarak kumru kuşuna adayan merkez yetkilileri, kuşa gözleri gibi bakıyor. Rehabilitasyon merkezinde ilgi odağı olan kumru kuşu, özel gereksinimli çocuklar tarafından da gün içinde ziyaret edilerek yem ve suyu veriliyor.

Banyodaki kalorifer peteğinin üzerine yuva yapan ve iki yavrusu olan kumru kuşuna büyük ilgi gösteren Merkez Müdürü Kinyas Çakar, "Kumru kuşu buraya yuvasını yaptı ve bizi çok sevindirdi. Burada güvenli bir şekilde kuluçka süresi bitti. Şimdi yavrularını büyütecek ve yavrularını güvenli bir şekilde büyüttüğü zaman rahat bir şekilde gidecekler. Kuşun burada yuva yapması çocukları da çok sevindirdi. Çocuklara bu şekilde hayvan sevgisini de gösteriyoruz. Yavrularını büyütene kadar banyoyu kendisine adadık" dedi.

Merkezin psikoloji danışman olan Mizgin Kahraman da, hafta sonu tatilinden sonra geldiklerinde banyoda çalı çırpı olduğu fark ettiğini belirterek, "Banyoya girdiğimde kafamın üzerinde bir kuşun uçtuğunu gördüm. Bir baktım peteğin üzerine kuş yuva yapmış. Kurum olarak banyoyu kullanma kararı aldık. Öğrencilerimiz kuşu rahatsız etmeden görüyorlar ve çok mutlu oluyorlar. Merhamet üzerine çocuklara kuş sevgisini gösteriyoruz. İlk dönemde bizden korkuyordu, şimdi o da bize baya alıştı. Bizde ona rahatsızlık vermeden yemini suyunu veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Rehabilitasyon merkezinin banyosuna yuva yapan kumru kuşu ilgi odağı oldu
Rehabilitasyon merkezinin banyosuna yuva yapan kumru kuşu ilgi odağı oldu
Rehabilitasyon merkezinin banyosuna yuva yapan kumru kuşu ilgi odağı oldu
Rehabilitasyon merkezinin banyosuna yuva yapan kumru kuşu ilgi odağı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek

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