Son dakika haber: Rehabilitasyon merkezinde yangın paniği; hastalar tahliye edildi
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Son dakika haber: Rehabilitasyon merkezinde yangın paniği; hastalar tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: - Rehabilitasyon merkezinde yangın paniği; hastalar tahliye edildi Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren özel rehabilitasyon merkezinde yangın çıktı.

- Rehabilitasyon merkezinde yangın paniği; hastalar tahliye edildi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren özel rehabilitasyon merkezinde yangın çıktı. Tedavi gören hastaların yatakhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaklaşık 200 hasta tahliye edildi.

Yangın İnegöl'ün Karalar Mahallesinde faaliyet gösteren 3 katlı Engelli Rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. Hastaların yatakhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören görevliler, hastaları tahliye etmek için yoğun çaba sarf ettiler. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis Ambulansı sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek diğer katlara sıçramadan söndürdüler. Yangın sonucu merkezde hasar oluştu. Sağlık ekipleri, hastaların sağlık kontrolünü gerçekleştirdiler. Hastalar, şans eseri yaralanmadan kurtuldular.

Son dakika haber: Rehabilitasyon merkezinde yangın paniği; hastalar tahliye edildi
Son dakika haber: Rehabilitasyon merkezinde yangın paniği; hastalar tahliye edildi
Son dakika haber: Rehabilitasyon merkezinde yangın paniği; hastalar tahliye edildi
Son dakika haber: Rehabilitasyon merkezinde yangın paniği; hastalar tahliye edildi
Son dakika haber: Rehabilitasyon merkezinde yangın paniği; hastalar tahliye edildi
Son dakika haber: Rehabilitasyon merkezinde yangın paniği; hastalar tahliye edildi
Son dakika haber: Rehabilitasyon merkezinde yangın paniği; hastalar tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

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