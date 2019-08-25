Rehabilitasyon merkezinde oda arkadaşı başını duvara çarpınca öldü

25.08.2019 12:59

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde özel bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gören şahıs, tartıştığı oda arkadaşının başını duvara çarpması sonucu ağır yaralandı. Şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre olay, 14 Ağustos Çarşamba günü gece saatlerinde özel bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. Merkezde tedavi gören R.K. (40), aynı odada birlikte kaldığı Ceylan Dişli (48) ile tartıştı. R.K., Dişli'nin kafasını duvara çarptı. Gürültü üzerine odaya gelen görevliler duruma müdahale etti. Olay yerine gelen ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan Dişli, buradan Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi. Dişli, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.



R.K. ise polis ekipleri tarafından olay sonrası gözaltına alınarak emniyete götürüldü. R.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Bolvadin Kapalı Cezaevine gönderildi.



Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA