Rehabilitasyon evinde 'Babalar Günü' kutlaması
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Rehabilitasyon evinde 'Babalar Günü' kutlaması

Rehabilitasyon evinde 'Babalar Günü' kutlaması Balıkesir'de faaliyet gösteren özel bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde kalan babaların Babalar Günü kutlandı.

21.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:37

Rehabilitasyon evinde 'Babalar Günü' kutlaması

BALIKESİR - Balıkesir'de faaliyet gösteren özel bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde kalan babaların Babalar Günü kutlandı.

Özel Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde kalan yaşlıların babalar günü düzenlenen törenle kutlandı. Bakım evinde babalarından uzak veya babaları hayatta olmayan özel çocuklara da kendilerinin bakımını gerçekleştiren bakıcı kurumdaki babaların gününü kutladı. Bakım evinin bahçesinde düzenlenen kutlamada Genç Müzisyenler Derneği de söyledikleri birbirinden güzel şarkılarla bakım evi sakinlerine özel bir gün yaşattı.

Özel Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Eğitmeni Rabia Çiv'in günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmayla başlayan programda babaları hayatta olmayan veya babalarından ayrı kalan çocuklar şiirler ve şarkılarla baba özlemlerini dile getirdi. Rehabilitasyon ve Bakım Evi personeli de kendi aralarından oluşturduğu koroyla 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısını babalar için söyledi.

Eğitmen Rabia Çiv: "Bir çocuğa çınar olmak demektir baba olmak"

Bakım evi eğitmenlerinden Rabia Çıv günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, "Her Haziran'ın üçüncü Pazar günü Babalar Günü'nü tüm dünyada büyük bir sevgi ile kutluyoruz. Baba olmak zor zanaat. Bir çocuğa çınar olmak demektir baba olmak. Güneşten kavrulduğunda senin gölgende dinlenir, tıpkı insanlardan yara aldığında, düştüğünde, üzüldüğünde sana sığındığı gibi. Senin omuzlarında yürür, sana tırmanır seninle eğlenir. Bir baba kırk öğretmene bedeldir. Bir çocuğa sevgiyi, saygıyı ahlakı ve yaşama dair tüm dersleri babalar verir. Bu öğretmen ile sınıfta olmaz. Çünkü babalar öğrenmekten, öğretmekten asla vazgeçmez, kendinden verir, fedakarlık yapar, dünyası çocuğudur. Sadece biyolojik etkenler değildir sizleri baba yapan. İçinizdeki sorumluluk ve babalık duygusudur. Önemli olan büyüyen bir çocuğun yüzündeki gülümseme olabilen her çocuğu koruyabilen ve ona çınar olan herkesin babalar günü kutlu olsun" diye konuştu.

Bakım evi sakini Yalçın Ünder: "Buradaki çocukların babası gibiyiz"

Babalar Günü'ne çocuğundan ayrı kalan bakım evi sakini Yalçın Ünder, "Bir tane oğlum bir tane de torunum var. Oğlum Çanakkale'de yaşamını sürdürüyor. Bugün Babalar Günü'nü burada kalan kızlarımızla kutluyoruz. Burada bu kızlarımızla mutlu olmayı isterim. Bu kızlarımıza bir şeyler öğretmek isterim. Yarınlarda bunlar bizleri temsil edecekler. Onun için onlara elimizden gelen ilgiyi göstereceğiz" dedi.

Bakıcı Baba Ramazan Talas: "Bir baba şefkatini buradaki bireylere gösteriyoruz"

Özel Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde kalan çocuklara Bakıcı Babalık yapan Ramazan Talas da Babalar Günü dolayısıyla, "Ben iki çocuk babasıyım, burada bakıcı baba olarak görev yapmaktayım. Merkezimizde 7'den 70'e bütün bireylerin sevgi, bakım ve ihtiyaçlarını burada karşılamaktayız. Bir baba kendi evladına nasıl sevgi, şefkat gösterip ihtiyaçlarını karşılamaktaysa, biz de aynısını burada yaşayan bireylerimize vermeye çalışıyoruz. Bugün Babalar Günü münasebetiyle ağaç diktik ve eğlendik" ifadelerini kullandı.

Babalar için şiir okudular, şarkı söylediler ve ağaç diktiler

Babalar Günü dolayısıyla Özel Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde kalan yaşlıların babalar günü eğlencelerle kutlandı. Rehabilitasyon Merkezi'nde babası olmayan veya babalarından uzakta yaşayan özel çocuklar babaları için şiirler okuyup, şarkılar söyledi. Özel çocuklar baba sevgisini kurumda çalışan bakıcı babalarla gidererek onlarla birlikte günün anısına ağaç diktiler. Özel çocuklardan oluşan ritim grubu da Balıkesir Genç Müzisyenler Derneği'nin şarkılarına teflerle eşlik etti.

Rehabilitasyon evinde 'Babalar Günü' kutlaması

Kaynak: İHA

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