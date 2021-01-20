Regnum ne demek? Regnum nedir? Regnum TDK anlamı
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Regnum ne demek? Regnum nedir? Regnum TDK anlamı

20.01.2021 16:40 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:43
Regnum ne demek? Regnum nedir? Regnum TDK anlamı

TDK'ya göre ne kelimesinin kökeni de merak ediliyor. Regnum kelimesini ilk kez duyan kişiler arama motoru Google'da 'Regnum ne demek? Regnum nedir?' sorusunun yanıtını arıyor. Peki Regnum ne demek? Regnum nedir? Regnum TDK anlamı

Regnum kelimesini ilk kez duyan kişiler arama motoru Google'da 'Regnum ne demek? Regnum nedir?' sorusunun yanıtını arıyor. Peki Regnum ne demek? Regnum nedir? Regnum TDK anlamı

REGNUM NE DEMEK?

Regnum, âlem anlamına gelir.

Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluşturduğu bütün, evren.

Dünya, cihan

Aynı konu ile ilgili kimseler.

Bu kimselerin uğraşlarının bütünü

Hayvan veya bitkilerin bütünü.

Durum ve şartlar.

Herkes, başkaları

Ortam, çevre

Bayrak.

Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs, ayça.

Regnal ne demek?

Saltanata veya krala ait

Regnant ne demek?

Saltanat süren, hükmeden, yönetimdeki, egemen, geçerli, yaygın

Saltanat süren, hükmeden, tahtta olan

Iktidarda olan.

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