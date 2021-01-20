Regnum ne demek? Regnum nedir? Regnum TDK anlamı
TDK'ya göre ne kelimesinin kökeni de merak ediliyor. Regnum kelimesini ilk kez duyan kişiler arama motoru Google'da 'Regnum ne demek? Regnum nedir?' sorusunun yanıtını arıyor. Peki Regnum ne demek? Regnum nedir? Regnum TDK anlamı
Regnum kelimesini ilk kez duyan kişiler arama motoru Google'da 'Regnum ne demek? Regnum nedir?' sorusunun yanıtını arıyor. Peki Regnum ne demek? Regnum nedir? Regnum TDK anlamı
REGNUM NE DEMEK?
Regnum, âlem anlamına gelir.
Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluşturduğu bütün, evren.
Dünya, cihan
Aynı konu ile ilgili kimseler.
Bu kimselerin uğraşlarının bütünü
Hayvan veya bitkilerin bütünü.
Durum ve şartlar.
Herkes, başkaları
Ortam, çevre
Bayrak.
Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs, ayça.
Regnal ne demek?
Saltanata veya krala ait
Regnant ne demek?
Saltanat süren, hükmeden, yönetimdeki, egemen, geçerli, yaygın
Saltanat süren, hükmeden, tahtta olan
Iktidarda olan.