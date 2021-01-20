Regnum ne demek? Regnum nedir? Regnum TDK anlamı

TDK'ya göre ne kelimesinin kökeni de merak ediliyor. Regnum kelimesini ilk kez duyan kişiler arama motoru Google'da 'Regnum ne demek? Regnum nedir?' sorusunun yanıtını arıyor. Peki Regnum ne demek? Regnum nedir? Regnum TDK anlamı