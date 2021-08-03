Regl iken denize nasıl girilir? Adet döneminde denize girilir mi?
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Regl iken denize nasıl girilir? Adet döneminde denize girilir mi?

Regl iken denize nasıl girilir? Adet döneminde denize girilir mi?
Hürriyet - Haberler | Magazin

Yıllardır en sık sorulan soruların başında adet dönemindeyken denize girilir mi sorusu gelir. Cevabı ise evet girebilirsiniz, ancak tampon kullanmanız gerekir. Tamponla denize girmek eğer doğru bir şekilde kullanılıyorsa zararlı değildir.

Yıllardır en sık sorulan soruların başında adet dönemindeyken denize girilir mi sorusu gelir. Cevabı ise evet girebilirsiniz, ancak tampon kullanmanız gerekir. Tamponla denize girmek eğer doğru bir şekilde kullanılıyorsa zararlı değildir. Su sporlarıyla uğraşan birçok kadın için kurtarıcı çözümlerden birisidir. Yanlış kullanılırsa tamponla Toksik Şok Sendromuna (TSS) neden olabilir.

TAMPON, TOKSİK ŞOK SENDROMU (TSS) NEDEN OLUR MU?

Toksik Şok Sendromu (TSS), bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklanan ve hayatı tehlike yaratan bir komplikasyondur. Süper emici tamponlar kullanmak, diyafram veya doğum kontrol süngeri takmak, stafilokok veya streptokok enfeksiyonu bulunmak, özellikle cilt yaraları veya iyileşme dönemindeki cerrahi kesileriniz varsa Toksik Şok Sendromu'na yol açabilir.

Süper emici tamponlar vajina içinde uzun süre bırakıldığında bakteriler için uygun yetişme ortamı haline gelebiliyor. ve tamponlardaki süper emici lifler vajina yüzeyini çizerek bakterilerin veya toksinlerinin kan akışına karışmasına yol açabiliyor.

PEKİ, TOKSİK ŞOK SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Toksik Şok Sendromu ani yüksek ateş, üşüme, ishal, bulantı, kusma, kas ağrıları, göz-ağız-boğaz-avuç içi-tabanlarda kaşıntılı döküntü, baş ağrısı ve nöbetlerle kendisini gösterir. Bu belirtileri yaşıyorsanız hemen doktora gitmeniz de fayda var. TSS tespit edildiğinde genellikle hastaneye yatırılarak tedavi edilmeniz gerekebilir.

TAMPON KULLANIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

Adet dönemi Toksik Şok Sendromu, tamponunun sık sık, en azından her 4-8 saatte bir değiştirerek önlenebilir. Kullanabildiğiniz en düşük emici tamponu kullanın ve denize girdiyseniz tampon değiştirme süresini 2 saatin altına düşürün. Adetinizin çok hafif olduğu zamanlarsa tampon kullanmaktan kaçının; onun yerine günlük ped kullanmayı tercih edin. Eğer stafilokok ya da streptokok enfeksiyonu yaşadıysanız tampon kullanmaya özen gösterin.

Toksik Şok Sendromu nadir görülen bir enfeksiyondur. Eğer talimatlarına uyularak kullanılırsa tampon adet döneminde kadınlara oldukça büyük rahatlık sağlar.

Kaynak: Hürriyet

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