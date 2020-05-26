Regensburg 90'da yıkıldı
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Regensburg 90'da yıkıldı

Almanya 2. Bundesliga'nın 28. haftasında Nürnberg'i konuk eden Regensburg, 2-1 önde götürdüğü mücadelenin son dakikasında kendi kalesine attığı golle galibiyeti kaçırdı.

Regensburg 90'da yıkıldı
26.05.2020 22:02 | Son Güncelleme: 26.05.2020 22:05

Almanya 2. Bundesliga'nın 28. haftasında Nürnberg'i konuk eden Regensburg, 2-1 önde götürdüğü mücadelenin son dakikasında kendi kalesine attığı golle galibiyeti kaçırdı.

Almanya 2. Bundesliga'nın 28. haftasında Nürnberg ile sahasında karşılaşan Regensburg, mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin 11. dakikasında Nürnberg, Mikael Ishak'ın golüyle 1-0 öne geçerken, ev sahibi ekip 44'te Andreas Albers ile eşitliği yakaladı. İlk yarı bu sonuçla biterken Regensburg 48. dakikada Sebastian Stolze'nin golüyle öne geçen taraf oldu. Karşılaşmanın uzatma bölümünde Regensburg'lu Tim Knipping kendi kalesine attığı golle skoru 2-2 yaparken, karşılaşma da bu sonuçla tamamlandı. Puanını 35'e yükselten Regensburg 10. sıradaki yerini korurken 31 puanlı Nürnberg ise 15. sırada yer aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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