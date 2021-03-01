Regaip ne demek? Regaip anlamı nedir?

Regaip Kandili idrak eden müminler Regaip Kandili hakkında detaylar araştırıyor. En çok da Regaip ne demek? Regaip anlamı nedir konuları merak ediliyor. Peki, Regaip ne demek?

Müminler için çok önemli bir gün olan ve dini birlikteliğin üst seviyeye çıktığı Regaip Kandili'nde dini ve uhrevi duygular en üst seviyeye çıkıyor. Peki, Regaip ne demek? Regaip anlamı nedir?

REGAİP NE DEMEK?

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki ragibenin çoğulu olan regaib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel", özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak "müstehap, nâfile ibadet" mânalarında kullanıldığı gibi (İbn Ebû Şeybe, II, 49; İbn Abdülber en-Nemerî, I, 127; Hattâb, II, 79) hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur (ayrıca bk. KANDİL).