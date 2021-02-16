Regaip kandilinde oruç tutulur mu Diyanet fetvaları!
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Regaip kandilinde oruç tutulur mu Diyanet fetvaları!

16.02.2021 14:26 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:30
Regaip kandilinde oruç tutulur mu Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Regaip kandilinde oruç tutulur mu konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Regaip kandilinde oruç tutulur mu

Dini konularda araştırma yapanlar Regaip kandilinde oruç tutulur mu konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Regaip kandilinde oruç tutulur mu konusunda fetva yayınladı. Peki, Regaip kandilinde oruç tutulur mu İşte, detaylar

REGAİP KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Kandillerde oruç tutmak isteyen kişi, kandil gecesinin olduğu günde mi, bir gün sonrasında mı oruç tutmalıdır?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

Regaip kandilinde oruç tutulur mu Diyanet fetvaları!
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