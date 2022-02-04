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Regaip Kandili Posof'u aydınlattı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Regaip Kandili Posof'u aydınlattı

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayı içerisinde yer alan Regaip gecesi Posof'ta coşku ile idrak edildi.

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayı içerisinde yer alan Regaip gecesi Posof'ta coşku ile idrak edildi.

Posof'ta yaklaşık iki yıldır bir araya gelemeyen cemaat Posof merkez camisini doldurdu. Bayanların da katıldığı gece de Kuran-ı kerim tilaveti ve ilahiler okundu. İlçe müftüsü Osman Gül tarafından üç aylar ve kandil konusunda bilgiler verildi. Yapılan tövbe ve istiğfardan sonra dualar edildikten sonra yatsı namazı kılındı. Namazdan sonra hayırseverler tarafından cemaate ikramlarda bulunuldu. - ARDAHAN

Regaip Kandili Posof'u aydınlattı

Regaip Kandili Posof'u aydınlattı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kuran-ı Kerim, Posof, Yerel, Haber

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